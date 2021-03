Drage : Ärger wegen zweitem Feuerwehrfahrzeug: Gemeinderat lehnt ab

Die Feuerwehr hatte mehrfach eindringlich um ein Einsatzfahrzeug gebeten. Doch die Gemeindevertretung lehnt wegen der Kosten ab.

Drage | Sehr groß war das Interesse an der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung, ging es doch um die Anschaffung eines zweiten Feuerwehrfahrzeugs. Der Streit darum schwelt schon seit einiger Zeit zwischen Gemeinde und Feuerwehr. Diese war in der Sitzung dann auch mit einer Abordnung vertreten. Kleiner Eklat Wie gespannt die Stimmung ist, wurde schon zu Be...

