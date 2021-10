Verkaufsstart bei Liesegang : Adventskalender der Husumer Werkstätten 2022: Das sind die Gewinne und hier wird er verkauft

3200 nummerierte Adventskalender der Husumer Werkstätten sind ab Sonnabend, 23. Oktober, im Verkauf. Verlost werden dabei Holz- und Metallartikel.

Husum | Eine Vorweihnachtszeit ohne Adventskalender? Eigentlich undenkbar. Deshalb wird es auch in diesem Jahr wieder den Adventskalender der Husumer Werkstätten in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Liesegang geben. Am Sonnabend, 23. Oktober, startet für fünf Euro der Verkauf der nummerierten Kalender, der bis zum 30. November läuft. In folgenden Geschäf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.