Ab April 2022 : Saison-Start in Husum, Nordstrand und Dagebüll: Adler-Schiffe weitet Angebot aus

In Kooperation mit der Bahn ab Husum und zurück, zusätzliche Fahrtzeiten an Wochenenden und weitere Verbindungen: Die Reederei Adler-Schiffe startet in die neue Saison.

Nordfriesland | Ab April beginnt wieder die Saison für die Reederei Adler-Schiffe. So startet die MS Adler-Express am Freitag, 8. April, täglich um 9.15 und 14.35 ab Nordstrand / Stucklahnungshörn nach Amrum, Hooge und Sylt. Das teilte die Reederei mit. Weiterlesen: Leinen los: Adler-Schiffe fahren wieder von List und Hörnum zu Ausflugszielen Dabei dient Wittdü...

