Jugend musiziert : Schüler der Kreismusikschule Nordfriesland räumen beim Wettbewerb ab

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2022 nahmen acht Schüler der Kreismusikschule Nordfriesland teil. In den Kategorien Duo Klavier / Blasinstrument, Streicher Solo und Popgesang räumten alle den 1. Platz ab.

Husum | „Jugend musiziert“ ist der deutsche Wettbewerb für den musikalischen Nachwuchs. An dem diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ haben acht Schüler der Kreismusikschule Nordfriesland teilgenommen. Ausgeschrieben sind in diesem Jahr neun Kategorien, unter anderem die Kategorien Duo Klavier / Blasinstrument, Streicher solo und Popgesang, in denen sich ...

