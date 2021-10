Verkehr in Husum : Ab Montag fahren die Stadtbusse wieder ohne Einschränkungen

Die Bauarbeiten an der B5 nähern sich ihrem Ende und die Verkehrssituation in Husum normalisiert sich bald. Dann fahren auch die Busse wieder wie gewohnt.

Husum | Die Einschränkungen im Husumer Stadtbusverkehr, die aufgrund des Ausbaus der B5 vorgenommen werden mussten, werden am Montag, 1. November, wieder aufgehoben. Das meldet die Stadt Husum. Von da an werden wieder alle Bushaltestellen angefahren und die planmäßigen Abfahrtszeiten eingehalten, so Stadtsprecher Gerrit Eggers. Weiterlesen: Mega-Stau in Hu...

