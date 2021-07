Verkehr in Nordfriesland : Zeitraubende Umleitung ab 28. Juli: Sperrung der B5 bei Husum in Richtung Süden

Der Ausbau der B5 bei Husum beginnt. Dafür wird die Hauptverkehrsstraße Nordfrieslands in Richtung Süden gesperrt, und zwar ab der Anschlussstelle Husum-Dreimühlen bis Husum-Hafen. Die Umleitung führt über Schwabstedt.

Husum | Viel Geduld müssen Autofahrer in den kommenden Monaten beweisen, wenn sie von Husum in Richtung Tönning und Heide wollen. Für den dreistreifigen Ausbau der B5 wird nämlich der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Husum-Dreimühlen und Husum-Hafen ab Mittwoch, 28. Juli, 5 Uhr gesperrt. Die Fahrbahnarbeiten dauern bis voraussichtlich 22. November an, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.