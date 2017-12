Kampf gegen Kinderlähmung : 90 Impfungen ermöglicht

vergrößern 1 von 1 Foto: döh 1 von 1

Die Jugendfeuerwehr Tating macht auch mit bei dem Rotary-Projekt „Deckel gegen Polio“. Im Jahr 2014 wurde der „Verein Deckel drauf “ ins Leben gerufen. Mittlerweile werden bundesweit Deckel aus Kunststoff (HDPE) für den guten Zweck gesammelt. Sie werden recycelt und zu hochwertigem Granulat verarbeitet. Der Erlös des Verkaufs geht an die Initiative „End Polio Now“, die bereits 1985 von Rotary ins Leben gerufen wurde.

Im Kampf gegen Kinderlähmung wurden schon viele Erfolge errungen. In Nord- und Südamerika wurden seit 1994 keine Erkrankungen mehr verzeichnet, im Westpazifik seit 2000 und in Europa seit 2002. Nur noch in drei Ländern, nämlich Nigeria, Afghanistan und Pakistan, kommt das Virus noch frei vor. Hier kommt das Projekt „Deckel drauf“ gerade recht. 500 Deckel werden benötigt, um eine Impfung zu finanzieren. Zusätzlich spendiert die Bill & Melinda-Gates-Stiftung für jeden gesammelten Euro weitere zwei Euro, so dass sich die Sammelinitiative sogar dreifach lohnt. Jetzt wurden 90 Kilogramm Kunststoff-Deckel von der Jugendwehr Tating an Hans-Adolf Gabriel und Jan-Jürgen Mewes vom Rotary Club Eiderstedt/St. Peter-Ording übergeben. Das entspricht Impfungen für 90 Kinder. Wie Wehrführer Heinz-Dieter Hecke berichtete, hatte die Jugendwehr im April mit dem Sammeln begonnen. „Alle machen mit“ betonte er. „Der Kröger, die Tankstelle in St. Peter-Ording, der Bäcker und natürlich die Kameraden. Oftmals hängt sogar eine Tüte mit Deckeln am Türgriff.“

Hans-Adolf Gabriel dankte den Tatingern für ihren Einsatz. Einig war man sich darüber, dass Tating als offizieller Sammelpunkt ausgewiesen wird. Wer mitsammeln möchte, kann seine Plastik-Flaschendeckel im Feuerwehr-Gerätehaus, Dorfstraße 40, abgeben, oder sich bei Heinz-Dieter Hecke unter Telefon 04862/103200 melden. Gerade zu Weihnachten sollte einiges zusammenkommen.