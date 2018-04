Nach Öffentlichkeitsfahndung : 81-jährige Bredstedterin ist wohlauf

Mit Wärmebildkameras und Suchhunden hatten Einsatzkräfte die Frau am Montag gesucht – und in der Innenstadt gefunden.

von shz.de

17. April 2018, 07:08 Uhr

Harrislee | Die am Montagabend vermisste 81-jährige Renate U. aus Bredstedt (Kreis Nordfriesland) wurde gefunden. Das teilt die Polizei am späten Abend mit. Die Einsatzkräfte konnten die Frau in der Innenstadt von Bredstedt wohlbehalten antreffen.

Wie die Polizei weiter mitteilt seien im Rahmen der Fahndung nach der Vermissten wegen der angrenzenden, ausgedehnten Köge unter anderem Wärmebildkameras der Feuerwehr und Suchhunde von Staffeln aus Südschleswig und Eckernförde zum Einsatz.

