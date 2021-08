Freikarten für 80 Gäste : „Green Screen“ kommt mit drei Naturfilmen ins Husumer Kino-Center

Das „Green Screen“-Festival kommt am 17. August ins Kino-Center – und die Husumer Nachrichten laden 80 Gäste dazu ein, die über den sh:z-Publikumspreis für den besten Film mit abstimmen dürfen.

Husum | Im vergangenen Jahr musste das internationale Naturfilm-Festival „Green Screen“ Corona-bedingt abgesagt werden, doch in diesem Sommer ist die „Green Screen“-Tour mit drei Kurzfilmen wieder in den Kinos des Landes am Start. Und feiert Jubiläum, denn es ist seit 2011 die zehnte Tour, die Online-Tour von 2020 nicht mitgezählt. Mehr als 26.000 Leser des S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.