Spendenübergabe auf der Nord Gastro in Husum : 7000 Euro für die Seenotretter

Die Firma Getränke Tadsen übergibt auf der Nord Gastro & Hotel in Husum einen Scheck an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

von hn

12. Februar 2019, 09:15 Uhr

Zum Geburtstag gibt es Geschenke – und in diesem Fall freute sich die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bei der 20. Nord Gastro & Hotel über einen großen Scheck aus der Hand von Henning Tadsen und Lars Günther von der Firma Getränke Tadsen in Oster-Ohrstedt. Seit fünf Jahren ist die „Deichlimo“ im Ausschank bei den Gastronomen und je Flasche geht ein Cent direkt als Spende an die Helfer in Not. So kamen aktuell nun 6834,12 Euro zusammen, die für die Ausstattung eines im Bau befindlichen neuen Seenotrettungskreuzers verwendet werden, berichten Johannes Erichsen und Jörg Ahrend von der DGzRS.