Messe im April : 60 Aussteller nehmen an Mildstedter Messe teil

Neben einer umfangreichen Leistungsschau der Firmen aus der Region ist ein buntes Unterhaltungsprogramm geplant.

von shz.de

22. Februar 2018, 21:00 Uhr

Die Planungen für die siebte MAT-Messe, die am 21. und 22. April in Mildstedt veranstaltet wird, laufen auf Hochtouren. Die Leistungsschau – MAT steht übrigens für „Messe-Ausstellung-Treffpunkt“ – findet in der Mildau-Halle und auf dem angrenzenden Außengelände statt.

Messe-Chefin Telse Jacobsen, die seit 2005 die Fäden in der Hand hält, ist es gelungen, unter anderem mehrere Handels- und Gewerbevereine aus der Region, eine Wirtschaftsorganisation aus dem Amtsbereich Nordsee-Treene sowie ehrenamtlich tätige Hilfsorganisationen und Vereine für die Beteiligung an der MAT 2018 zu gewinnen. Allerdings übernehme sie in diesem Jahr das letzte Mal die Initiative, so Jacobsen. Neben der Vorstellung zahlreicher Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Mode, Lifestyle, Wohnen, Energie, Wellness, Gesundheit, Ernährung und Arbeit gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Die Flächenverteilung auf dem Außengelände habe sich durch den Bau der Schul-Mensa etwas geändert, erklärt Jacobsen. Traditionell bestehen bleibt aber der Rundgang mit Politikern und Bürgermeistern aus dem Amt, der am Sonnabend, 21. April, ab 10 Uhr startet. Eine Neuheit ist, dass ein Biohof auf dem Außengelände einen Kräutergarten anlegen und Biowaren präsentieren wird. Im Mensa-Gebäude bieten verschiedene Firmen vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Kaffee und Abendbrot alles an, was das Besucher-Herz begehrt.

Damit der Veranstaltungsort schon von Weitem sichtbar ist, wird auch in diesem Jahr wieder ein großer Kran mit zahlreichen bunten Flaggen am Straßenrand aufgestellt. Unmittelbar an der Mildau-Halle sollen Behindertenparkplätze eingerichtet werden, für alle übrigen Besucher stehen die großen Flächen neben der Halle bereit. Kasse und Eingang werden am Ende des Parkplatzes aufgestellt.

Auch an den Nachwuchs hat man gedacht. So werden unter anderem Ponyreiten, Kinderschminken und eine Zaubershow angeboten. Am Sonntag startet den ganzen Tag über von der Freifläche ein Sightseeing-Hubschrauber. Pro Rundflug stehen fünf Plätze in dem Hamburger Helikopter zur Verfügung. Karten gibt es im Vorverkauf per Mail unter katja.ingwersen@vr-wk.de.

Auch eine Tombola mit Sofort-Gewinnen wird es wieder geben. Der Erlös wird – wie bei allen vorangegangenen Messen – an die Jugendarbeit im Amtsbereich verteilt. Außerdem nehmen alle Besucher zusätzlich über ihre Eintrittskarten an einer Verlosung am Sonntag ab 16.30 Uhr teil.

Der Eintrittspreis ist mit zwei Euro stabil geblieben, so Jacobsen. 60 Aussteller haben sich bis jetzt angemeldet. Die Stand-Verteilung übernimmt Andreas Emmel. 25.000 Flyer sind gedruckt, ebenso 5000 Aufkleber und zahlreiche Plakate. Zur Vorbesprechung treffen sich die Aussteller am 22. März um 19.30 Uhr im Mildstedter Kirchspielskrug.

„Wir freuen uns auf eine tolle Leistungsschau unserer Unternehmen“, sagt die Messe-Chefin zum Abschluss des mehrstündigen Planungs-Treffens. Einen großen Wunsch hat sie aber noch: „Gerne hätte ich wieder eine Modenschau dabei“, sagt Jacobsen. Wenn sich Unternehmen angesprochen fühlen, sollen sich diese direkt bei ihr in Mildstedt melden.