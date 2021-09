Bredstedt : Schlüssel sichergestellt: 57-Jähriger fährt ohne Führerschein zur Polizei

Der Mann fiel in diesem Jahr bereits mehrfach polizeilich auf. Daher wurde ihm der Führerschein entzogen. Am Autofahren hinderte es den Mann aber nicht.

Bredstedt | Ein 57-Jähriger war am Montag, 6. September, ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Pkw in Bredstedt unterwegs. Polizisten erkannten den Mann und kontrollierten ihn. Er gab an, sein Fahrzeug zuvor in der Nähe der Polizeistation geparkt zu haben, um dort eine Anhörung abzugeben, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Auch interessant: Unfallfl...

