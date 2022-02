Polizei sucht Zeugen : 53-Jähriger brutal auf der Husumer Neuen Freiheit überfallen und schwer verletzt

Zwei unbekannte Täter zerrten das Opfer aus seinem Auto und verprügelten es – der Mann musste mit gravierenden Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Husum | Brutaler Angriff in der Husumer Adolf-Brütt-Straße: Ein 53-jähriger Mann wurde am Sonnabend, 5. Februar, überfallen, als er mit seinem weißen Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz Neue Freiheit parkte. Zwischen 21.30 und 22 Uhr klopften zwei Unbekannte an das Auto und baten um Hilfe. Als der Mann die Tür öffnete, wurde er aus dem Wagen gezogen. Die beid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.