Abiball-Lauf : 5000 Meter durch Tönning

Mit den eingenommenen Meldegebühren und Sponsoren-Geldern wollen die Schüler ihren Abiball 2020 finanzieren.

18. September 2019, 17:27 Uhr

Tönning | Jubel auf der Zielgerade: Beim Abiball-Lauf lief Lehrer Olav Beinke, der an der ETS Friedrichstadt Sport, Geschichte und Mathematik unterrichtet, allen 77 weiteren Teilnehmern davon. Von Anfang an besetzte er auf der 5000-Meter-Strecke durch Tönning die Spitzenposition im großen Läuferfeld. Beachtenswert: Olav Beinke startete in der Gruppe U 50 (Alter zwischen 40 und 50 Jahren) und setzte sich dabei gegen wesentlich jüngere Teilnehmer aus dem Bereich U 20 (Alter zwischen 16 und 20 Jahren) durch.

Gleich drei Schüler waren für die korrekte Zeitmessung verantwortlich – für den sportlichen Lehrer stoppten sie gleichlautend 19.55 Minuten auf ihren Zeitmessern.

Vorbildliche Väter

Viel Beifall gab es auch für Harmen Tamling: Der Klassenlehrer der Tönninger ETS-Klasse 7c lief die Runde mit Töchterchen Liva (6 Jahre) und schaffte die Strecke in 27.19 Minuten. Eine wahre Glanzleistung legte auch der Tönninger Oberstufenkoordinator Christian Tschirpke (48) hin: Auf der gesamten Strecke schob er einen sogenannten Croozer (ähnlich einem Fahrradanhänger) vor sich her, in dem seine beiden Töchter Lucinda (4) und Anna (5) saßen. „Die Strecke war schon schön“, verriet der zweifache Vater, „aber die meiste Zeit musste ich auf den Scooter schauen, um ihn perfekt in der Bahn zu halten.“ Die Zeit des Trios: 32.14 Minuten.

Orga-Team

Rechtzeitig zum Zieleinlauf erreichte auch Klassenlehrer Dr. Stefan Klützke, der tagsüber an einer Lehrerfortbildung in Kiel teilgenommen hatte, die Rennstrecke: seine Schülerinnen Annika Mirbach, Lara Martens, Lara von Dohlen und Merle Kraas aus Klasse 13a (Sportprofil) hatten alles geplant und perfekt organisiert.

Ziel und Zweck

Worum geht es beim Abiball-Lauf? „Im Vorjahr wurden mehr als 1000 Euro eingenommen“, soAnnika Mirbach, „und da haben wir uns gedacht, das müssen wir auch hinkriegen. „Das Geld stammt aus den Meldegebühren und von Sponsoren. Wir möchten damit gerne im Juni 2020 den Abiball unserer beiden 13. Klassen feiern.“