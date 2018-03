Goldene Hochzeit : 50 Jahre Sport, Reisen und Liebe

Peter und Marin Lorenzen lernten sich bei der Arbeit kennen und feiern heute goldene Hochzeit.

von Friederike Reußner

22. März 2018, 07:29 Uhr

„Na, und Sie heißen Marin?“ Mit dieser Frage begann 1965 die Liebesgeschichte von Peter und Marin Lorenzen. Er kam gerade nach einem Jahr in Berlin zurück in die damalige Tonderner Kreissparkasse Niebüll, in der sie währenddessen ebenfalls angefangen hatte zu arbeiten. Obwohl beide in Risum-Lindholm aufgewachsen sind, waren sie sich vorher nicht aufgefallen. „Das lag auch am Altersunterschied. Peter war ja fünf Jahre älter als ich, da hatte man nicht so viel miteinander zu tun“, erinnert sich Marin Lorenzen. Doch als sie 19 Jahre alt war und ihr Peter 24, hat es in der Sparkasse eben doch gefunkt.

1967 folgte die Verlobung, und im darauf folgenden Jahr die Hochzeit. Vielleicht zeigte ja schon ihr Name, dass die beiden einfach füreinander bestimmt waren. Denn aus dem geborenen Fräulein Marin Lorenzen wurde durch die Hochzeit Frau Marin Lorenzen. Eine Woche nach der Trauung zog das frisch verheiratete Paar nach Husum.

Verbunden hat beide schon immer ihre Begeisterung für Sport: Egal ob Turnen, Fußball, Tennis oder Kajak fahren, die Lorenzens waren immer in Bewegung. Neben diesen Hobbys teilen die beiden noch eine weitere Leidenschaft: das Reisen. „So richtig raus gekommen bin ich eigentlich erst durch Peter“, erzählt die 71-Jährige. Was mit Zelten in Dänemark begann, weitete sich schnell in Reisen über den gesamten Erdball aus. „In Europa haben wir eigentlich alles gesehen. Dann waren wir noch in Kalifornien, aber auch Indien, Nepal und Indonesien. Asien hat es uns besonders angetan.“

Das Reisen ist mittlerweile gesundheitsbedingt weniger geworden, doch den Sport lassen sie sich nicht nehmen: Einmal die Woche spielt Peter Lorenzen Golf in einer Schlaganfall-Golfgruppe. Und seine Frau begleitet ihn.

Ihre Hochzeit ist heute ein halbes Jahrhundert her: 50 gemeinsame Jahre aus denen zwei Söhne, sieben Enkelkinder und eine Menge schöner Erinnerungen hervorgegangen sind.