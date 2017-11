Runder Geburtstag : 50 Jahre auf Schusters Rappen

vergrößern 1 von 1 Foto: AdopeStock 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 26.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Genau 50 Jahre ist es her, dass sich Mitglieder des TSV Husum 1875 auf ihre erste Wanderung für jedermann machten – damals unter der Leitung des inzwischen verstorbenen Gymnasiallehrers und Sportenthusiasten Paul Jensen. Mit sechs Personen ging es los. Doch bald schon sollten weitere hinzukommen. So läuft das beim TSV mit nahezu allen neuen Gruppen, und die Mund-zu-Mund-Propaganda klappte damals schon genauso gut wie heute.

Rund 30 Jahre hat Paul Jensen die Gruppe durch Feld, Wald und Flur geführt. Danach übernahm Hannes Strasser die Leitung, zunächst kommissarisch, schließlich eigenverantwortlich. Vertretungsweise war in diesen Jahren schon Giesela Pahlke mit von der Partie. Und ab 2003 übernahm sie die Führung – „mit viel Freude und ebenso vielen neuen Erfahrungen“, wie sie einräumt.

Viele Teilnehmer sind inzwischen nicht mehr dabei, „aber auch etliche neue hinzugekommen“, sagt Pahlke, denn „Wandern ist in – damals wie heute“. In Deutschland gibt es mehr als 10.000 Kilometer Qualitätswanderwege – „und auf vielen von ihnen waren auch schon Goethe und Heine unterwegs“. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Auch vor unserer Haustür lässt es sich wunderbar wandern – fernab von Straßenlärm und der Hektik des Alltags.

Die Wandergruppe des TSV trifft sich vierzehntägig immer sonntags vor dem Vereinsheim in der Adolf-Brütt-Straße. Start ist jeweils um 8.30 Uhr. Entweder führt die Wanderung in die Gegend rund um Husum, oder es werden Fahrgemeinschaften gebildet, die die Teilnehmer-Schar in das gewünschte Wandergebiet bringt. Die Strecken umfassen zehn bis zwölf Kilometer und sind nach Möglichkeit mit einer kleinen Einkehr zwischendurch oder am Ende der Wanderung verbunden.

Bevorzugte Ziele sind Bergenhusen, wenn dort die Zwergschwäne rasten oder der Stollberg, wenn rundherum die Heide blüht. Nach Nordstrand brechen die Wanderer zur Osterglockenblüte auf, und zur Hamburger Hallig zieht es sie im Sommer. Auch der Langenberger, Immenstedter- und Drelsdorfer Forst stehen regelmäßig auf dem Programm. Tagesausflüge führten schon zur Geltinger Birk, zur Halbinsel Holnis, oder von Kiel aus an den Nord-Ostsee-Kanal und – klar – mehrfach auch nach Sylt.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Wandergruppe wurde nach Ostern eine Wander-Woche mit täglichen Touren angeboten. Das Jubiläumswochenende verbrachten die Per-Pedes-Jubilare in Bad Malente-Gremsmühlen.

Für die TSV-Wanderer ist Alter nicht der entscheidende Faktor. Im Mittelpunkt steht vielmehr das gemeinsame Interesse, sich an der frischen Luft zu bewegen, nette Gespräche zu führen und miteinander ein paar freudvolle Stunden zu verbringen. Wer dazu Lust hat, ist herzlich eingeladen, „es einmal mit uns zu probieren“, sagt Giesla Pahlke und freut sich schon auf die nächste Wanderung für jedermann.

Wer mit dem TSV auf Schusters Rappen die Gegend erkunden will, kann sich unter Telefon 04841/61779 direkt mit der Leiterin der Gruppe in Verbindung setzen.