Bredstedt/Reussenköge : 5.000 Narzissen warten auf den Frühling

Jedes Jahr eine gute Tat, dieses Motto haben sich die Ehrenamtlerinnen des Landfrauenvereins Bredstedt-Reußenköge mit ihrer Vorsitzenden Heidi Thamsen auf ihre Fahnen geschrieben. Trotz Dauerregen verkauften sie im Rahmen der Bredstedter Markttage traditionsgemäß an ihrem Informationsstand Futjes, Waffeln und Getränke, der Witterung entsprechend auch Pharisäer. Es kam so viel Geld zusammen, dass ein lang gehegter Wunsch der Vereins-Chefin umgesetzt werden konnte. Gemeinsam mit 15 Akteuren pflanzte sie 5.000 Narzissenzwiebeln entlang des Fahrradweges an der Landesstraße 11, die vom Stadtrand Bredstedt hinein in die Reußenköge führt. Für etwa einen Kilometer reichte das Pflanzgut. „Ich freue mich auf das gelbe Blütenwunder im nächsten Frühjahr. Die Aktion soll aber auch die enge Verbundenheit der Landfrauen innerhalb der Kommunen Bredstedt und Reußenköge symbolisieren“, so Heidi Thamsen. Mit Manpower packten neben den Bürgermeistern von Bredstedt, Knut Jessen, sowie Reußenköge, Dirk Albrecht, auch ein Team vom Bauhof der Stadt mit an. Gesellig klang der herbstliche Arbeits-Nachmittag mit einer Kaffeetafel in der Alten Schule im Sophien-Magdalenen-Koog aus. „Eine tolle Aktion“, fand Jessen.