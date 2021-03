400 Jahre Friedrichstadt : Vorfreude trotz Lockdown: Holländerstadt lässt ihre Geschichte lebendig werden

Dieses Jahr wollte Friedrichstadt sein 400-jähriges Jubiläum feiern. Doch der Lockdown zwang zum Umdenken.

Friedrichstadt | Zum diesjährigen 400-jährigen Jubiläum schmückt sich nun die Holländerstadt: Auf Bannern und Fahnen sind historische Ansichten aus der Geschichte Friedrichstadts zu sehen. Mehr zum Thema: Der Traum vom großen Handel und gelebte Toleranz: So entstand die kleine „Holländerstadt“ Einige von ihnen sind an der Ortsdurchfahrt an der Bundesstraße 202 u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.