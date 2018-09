Lehrstellenralley in Husum : 40 verschiedene Berufe

500 Schülerinnen und Schüler besuchten am Freitag die zwölfte Lehrstellenralley.

von Herbert Müllerchen

07. September 2018, 15:20 Uhr

Gespannt verfolgen die Jugendlichen die Erklärungen von Mavin Hecht. In der Julius-Leber-Kaserne öffnete am Freitag die Werkstatt für die Lehrstellenrallye ihr Tore und bot den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich über die Berufe bei der Bundeswehr zu informieren. Mavin Hecht weiß, wovon er spricht – schließlich hatte er seine Fühler auch während einer Informationstour ausgestreckt. Jetzt ist er im zweiten Ausbildungsjahr als Fluggeräte-Mechaniker und kann den Interessierten einiges erklären.

Zum zwölften Mal bot die Industrie- und Handelskammer Husum am Freitag diese Lehrstellen-Aktion an. Und auch diesmal beteiligten sich gut 20 Betriebe, in denen insgesamt über 40 Berufszweige vorgestellt wurden. 500 Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10 der neun Schulen aus der Region wurde so die Gelegenheit geboten, Ausbildern, Mitarbeitern und Chefs ein Loch in den Bauch zu fragen und sich über ihren Wunschberuf zu informieren.

Großes Interesse herrscht auch in der Pflege- und Wohnanlage Käthe-Bernhardt-Haus. Hier konnten sich die Schülerinnen und Schüler über den Bereich Alten- und Krankenpflege informieren. „Dafür, dass wir zum ersten Mal unsere Türen geöffnet haben, war das Interesse groß“, erklärt Katja Grimmer. Auch das Amtsgericht in der Theodor-Storm-Straße war mit dabei. Unter dem Slogan „Drei Berufe - Ein Ziel – Deine Zukunft“ wirbt man dort um Nachwuchs. Gleichzeitig bietet die Industrie- und Handelskammer vor Ort eine Berufsberatung an. Wer seine Bewerbungsunterlagen dabei hatte, konnte sie von Fachleuten begutachten lassen.