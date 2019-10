WEinlese in Nordfriesland : 40 Liter Wein aus Husum

Da kommt sogar die Weinprinzessin zu Besuch: Zum zweiten Mal wird dieser Tage der Husumer Wein gelesen.

Avatar_shz von Volkert Bandixen

03. Oktober 2019, 12:11 Uhr

Husum | Der Husumer Wein wird abgefüllt: Schon im zweiten Jahr bauen Hildegard Petersen (l.) und Philipp Hirtzlin mitten in Schobüll an 99 Rebstöcken Wein an. Bei der zweiten Lese hatten sie prominente Unterstützung durch Schleswig-Holsteins erste Weinprinzessin Sandra Ohm und Husums Bürgervorsteher Martin Kindl. „Wir rechnen damit, aus 50 Kilogramm Trauben rund 40 Liter Wein erzeugen zu können, nach dem roten im vergangenen Jahr nun erstmalig einen weißen“, erklärte Philipp Hirtzlin.