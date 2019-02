4. Nordstrander Winterkino in der DRK-Sozialstation

von Stephan Bülck

04. Februar 2019, 13:20 Uhr

Am Freitag (8.) geht um 19 Uhr in der DRK-Sozialstation (Herrendeich 1) der vierte Nordstrander Winterkino des Kulturverein Nordstrand in die nächste Runde. Gezeigt wird die britische Komödie „Ganz oder gar nicht“ (GB 1997, Buch: Simon Beaufoy, Regie: Peter Cattaneo, mit Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson, Lesley Sharp, Emily Woof).

Zum Inhalt: Einst war Sheffield eine blühende Metropole der Stahlindustrie. Jetzt sind die Männer arbeitslos. Als eines Tages „The Chippendales“, männliche Stripper aus New York, im Pub gastieren und die Frauen Kopf stehen, sehen die Stahlarbeiter einen Ausweg aus ihrer Lage.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Getränke und eine Kleinigkeit zu essen stehen bereit.