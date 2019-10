Ausbildung am Bildungszentrum NF : 38 neue Pflegekräfte freuen sich über die positiven Berufsaussichten

Sie feiern ihren Abschluss nach einer anspruchsvollen Ausbildung. So mancher möchte gleich am Klinikum bleiben.

Avatar_shz von hn

10. Oktober 2019, 16:29 Uhr

husum | Drei Jahre dauert die anspruchsvolle Ausbildung in der Alten- und Gesundheits- sowie der Krankenpflege. 38 Absolventen wurden jetzt feierlich entlassen – und können angesichts des Mangels an Fachkräften in der Pflege optimistisch in die Zukunft schauen.

Maria Carstensen, Leiterin des Bildungszentrums Nordfriesland, lobte während der Abschlussfeier: „Sie haben unendlich viel bewältigt, haben sich durch eine stets wertschätzende und respektvolle Art ausgezeichnet.“

Der Geschäftsführer des Bildungszentrums, Stephan Unger, gratulierte im Namen des Klinikums NF und freute sich über das große Interesse, auch weiterhin im Klinikum arbeiten zu wollen.



Absolventen in der Gesundheits- und Krankenpflege:

Christoph Bartsch, Simeon Behrend, Sarah Carstensen, Egzona Citaku-Beqiri, Christin Colditz, Merle Drosdowski, Wenke Fest, Aniken Friedrichsen, Henry Greschniok, Linnea Hansen, Tjark Hantner, Joana Jensen, Anike Krämer, Marieke Kuckelsberg, Michelle Lembke, Jana Ludwig, Lucas Martin, Nicole Nevermann, Eike Petersen, Swantje Prochnow, Rilana Rothmann-Nebbe, Rieke Sörensen, Fehmke Thomsen, Nele Völkening, Jonas von Ahlften und Melina Weber.

Absolventen in der Altenpflege:

Angela Andresen, Yvonne Behrend, Tessa Hansen, Merle Holste, Lisa Labarbarie, Laura Olesen,

Florian Sievers, Momme Sönnichsen, Mandy Knoop, Rabea Metzger, Jasmin Peters und Viola Weber.