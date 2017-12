Aufführung : 33. Wiehnachtstheoder: „De Geister, de ick reep“

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Am ersten Weihnachtstag findet wieder das traditionelle Wiehnachtstheoder auf der Bühne im Schwabstedter Fährhaus statt. Die Theoderlüüd ut Ramstedt un Wisch treten zum 33. Mal auf. Seit der ersten Aufführung im Jahr 1985 sind immer noch Anne Muhl und Hans-Jürgen Mewes dabei. Diesmal betritt mit Merle Tüxen (17) auch eine Nachwuchsdarstellerin das erste Mal die Bühne – „und das trotz Fahrstunden, bevorstehender Führerscheinprüfung und dem Büffeln fürs Abi“ – wie Vater Heiko Tüxen verrät, der schon ein paar Jahre länger dabei ist.

„Auch diesmal wurden acht bis zehn verschiedene Stücke durchgelesen“, sagt Stefan Lukas, der in zurückliegenden Jahren bereits diverse Rollen übernommen hat und diesmal als Gespenst auftritt. „Und dann haben wir abgestimmt und uns für diese geisterhafte Komödie in drei Akten entschieden“, fährt er fort.

Und darum geht es in dem Stück „De Geister, de ick reep“ von Regina Harländer: Ulla (Elisabeth Peters) ist über die Berufswahl ihrer Schwester Rieke (Berit Clausen) alles andere als begeistert. Als Wahrsagerin hält Rieke sich selbst und ihren Angestellten Rudi (Heiko Tüxen) über Wasser und erzählt zahlungskräftigen Kunden genau das, was diese hören wollen. Aus diesem Grund mussten die beiden Schwestern auch mehrmals den Wohnort wechseln. Am neuen Domizil lädt Rieke die Gattin eines Bürgermeisters (Anne Muhl) ein. Diese drängt „auf sehr genaue und nicht nur allgemeine Auskünfte“. Und das Beste: Geld soll dabei keine Rolle spielen. Rieke entschließt sich zu einer Geisterbeschwörung. Dabei läuft jedoch einiges schief – und als nach Donnergrollen das Licht wieder angeht, steht tatsächlich ein Geist (Stefan Lukas) im Raum.

Die Aufführung am Montag (25.) beginnt um 20 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.