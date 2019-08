38. Husumer Hafentage : 33. C.-J.-Schmidt-Hafentagelauf: Vier Runden durch Husum

Anmeldungen zu den Wettbewerben am Sonnabend sind bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs möglich.

von Susanne Link

14. August 2019, 17:22 Uhr

Eigentlich kenne er die Strecke schon auswendig, trotzdem laufe er sie noch gerne, sagt Wolfgang Boe, der am Sonnabend, 17. August, zum 30. Mal an den C.-J.-Schmidt- Hafentageläufen teilnimmt. „War natürlich immer ein bisschen Glück, dass man gesund, nicht verreist und dienstlich nicht verhindert war,“ sagt der 61-Jährige. Los geht es um 16.15 Uhr mit den Kids-Läufen, dessen Teilnehmer zwischen vier und acht Jahren alt sind. Ab 16.45 Uhr werden rund 100 Läufer mit der Georg-C.-Hansen-Hafentagerunde ihre ersten Lauferfahrungen sammeln. Gleich vier Mal absolvieren dagegen die Teilnehmer des Hauptlaufs die Hafenrunde, was einer Strecke von zehn Kilometern entspricht. Neben dem Einzellauf-Erlebnis kämpfen zehn Firmen- und Behördenmannschaften um den Provinzial-Firmencup. Sie starten zusammen mit dem Hauptlauf um 17.30 Uhr an der Großstraße. Die letzten Läufer werden spätestens um 19 Uhr im Ziel erwartet, so dass pünktlich um 19.30 Uhr die Siegerehrung in der Rathaushalle stattfinden kann.

Wegen der Veranstaltung kommt es am Sonnabend zu Straßensperrungen. Ab 16 Uhr werden Großstraße, Markt und Norderstraße gesperrt. Während des Hauptlaufs von 17.30 Uhr bis etwa 18.30 Uhr ist ein Anfahren der Straße Am Binnenhafen (Hafenparkhaus, Rathaus, Stadtwerke) von der Gaswerkstraße aus nicht möglich. Die LAV Husum als Ausrichter bittet alle Betroffenen, sich hierauf einzustellen.

Anmeldungen zu den einzelnen Laufwettbewerben sind bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs im C.-J.-Schmidt-Sporthaus möglich.





Weitere Infos unter

www.lav-husum.de.