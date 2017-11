Wohnen in Garding : 31 neue Grundstücke in Garding

vergrößern 1 von 1 Foto: jens Schierenbeck/dpa 1 von 1

Enttäuscht zeigte sich Gardings Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt (CDU) in der jüngsten Stadtvertreter-Sitzung in Garding. Tatsächlich standen auf der 14 Punkte umfassenden Tagesordnung Themen, die durchaus für die Bürger interessant und von Belang waren. Doch von interessierten Einwohnern der Stadt Garding war weit und breit nichts zu sehen. Lediglich eine Schülerin verfolgte die gut einstündige Sitzung. Damit erfüllte sie eine Hausaufgabe ihrer Schule.

So kam unter dem Bebauungsplan Nummer 34b zur Sprache, wo ein neues Wohngebiet entstehen wird. Hierbei handelt es sich um das Gebiet nördlich der Tatinger Straße (B202), westlich der Poppenbüller Straße (l34) sowie südlich der Bebauung Herrenmühle, womit die ehemalige Landesberufsschule gemeint ist. 31 Grundstücke umfasst das Wohngebiet, wovon acht über die Stadt Garding veräußert werden. „Die restlichen 23 Grundstücke werden durch die Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft UVU Schulte in Berlin verwaltet und veräußert“, erläuterte Kummerscheidt. Dies sei vertraglich vereinbart worden. Schon im Vorwege dieser Sitzung hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Verkaufspreis beschäftigt und einen Quadratmeterpreis von 69 Euro empfohlen. Während einer kurzen Diskussion stimmten die Stadtvertreter dem Vorschlag zu. „Wir als Stadt machen damit keinen Gewinn, vielmehr sind die Bürger und Familien die Gewinner“, lautete die Einschätzung von Kay-Uwe Cornils (SPD).

Doch die durch die Stadt zu veräußernden Grundstücke sind mit einer Besonderheit verbunden. „Somit können wir Grundstücke für jedermann anbieten“, lautete das Fazit der Bürgermeisterin. Schließlich soll der günstige Grundstückpreis auch junge Familien mit Kindern nach Garding locken. Daher hatte sich die Stadtvertretung bereits im Frühjahr zu einer außergewöhnlichen Verkaufsaktion entschlossen, die in ähnlicher Form schon in St. Peter-Ording angewandt worden war. Familien mit maximal drei Kindern gewährte die Stadt beim Kauf eines Grundstückes einen einmaligen Zuschuss von 3000 Euro. Die Familien mussten sich allerdings im Gegenzug verpflichten, auf dem erworbenen Grundstück für mindestens zehn Jahre mit ihrem ersten Hauptwohnsitz zu melden. Andrea Kummerscheidt berichtete, dass mehrere Familien dieses besondere Angebot in Anspruch genommen hätten. Ob derartiges nochmals durch die Stadtvertretung beschlossen würde, müsse noch beraten werden. „Wenn es nach mir ginge, sollten wir so etwas wiederholen“, so Kummerscheidt. Doch letztendlich müsse der Stadtrat darüber entscheiden.

Als nächstes nahmen sich die Stadtvertreter die Hauptsatzung der Stadt Garding vor. Die Verfahrensweise beim Entwurfs- und Auslegungsbeschluss war schon seit Jahren vielen Stadtvertretern ein Dorn im Auge. Erst beschloss der Bau- und Umweltausschuss den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss und dann musste die gleiche Prozedur von der Stadtvertretung wiederholt werden. Mit der Änderung der Hauptsatzung, die vom höchsten Gremium der Stadt einstimmig beschlossen wurde, ist nun mit der doppelten Entscheidung Schluss. Einmal eine Entscheidung fällen reicht, waren sich die Stadtvertreter einig. Und so darf der Bau- und Umweltausschuss in Zukunft den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss als endgültig beschließen. „Das spart nicht nur Zeit, sondern auch einen enormen Verwaltungsaufwand“, erklärte Kummerscheidt. Den Satzungsbeschluss fasst aber weiterhin die Stadtvertretung.

Weiter lag den Stadtvertretern ein Antrag der dänischen Zentralbibliothek vor. Dabei ging es um einen Zuschuss. „Ein Zuschuss wäre ein klares Signal an unsere dänischen Freunde und würde das positive Zusammenspiel unterstreichen“, sagte Kummerscheidt. Auch die Vertreter der einzelnen Fraktionen stimmten ihrer Einschätzung zu. Gleichzeitig wurde der Vorschlag gemacht, eine Förderung in Höhe von 600 Euro jährlich festzuschreiben. „Das dänische Büchereiwesen erfüllt die Zwecke der Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung“, stellte zudem Kay-Uwe Cornils fest. Daher schlug er vor, die Förderung aus der Stiftung zu begleichen. Dem Vorschlag wurde zugestimmt.