Welt-Alzheimertag in Nordfriesland : 3000 Nordfriesen leiden unter Demenz

In rund 70 Staaten gibt es am Welt-Alzheimertag, dem 21. September, Veranstaltungen rund um Demenzkrankheiten. „Auch wir in Nordfriesland schließen uns selbstverständlich an. Bei uns gibt es sogar wieder die Alzheimerwoche vom 18. bis zum 24. September“, so Kreispräsident Heinz Maurus. Er ist der Schirmherr der Alzheimer-Gesellschaft Nordfriesland, unter deren Dach die Aktion steht.

„Allein in unserem Kreisgebiet leiden etwa 3000 Menschen an einer Form der Demenz“, weiß Dr. Carsten Thoroe, der Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Nordfriesland. „Die Diagnose ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen immer ein Schock, den sie erst einmal verkraften müssen. Doch wer sich gut beraten lässt und die vielen Tipps und Tricks zum Leben mit der Krankheit berücksichtigt, kann sich seine Lebensqualität noch über viele Jahre erhalten“, weiß Thoroe.

Die Alzheimer-Gesellschaft hat das Ziel, die Öffentlichkeit über die Krankheit zu informieren, Wissen zu vermitteln und Ängste zu nehmen. Zum Programm der Alzheimerwoche 2017 gehören Andachten, Gottesdienste, Lesungen, Filmvorführungen, Büchertische, musikalische Veranstaltungen und Vorträge.

„Ganz besonders liegt uns am Herzen, in einem möglichst frühen Stadium in Kontakt mit den Betroffenen zu treten. Deshalb bauen wir eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit beginnender Demenz auf“, erklärt Angelika Lies, die zweite Vorsitzende. Die von ihr geleitete Gruppe trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat von 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Husum, Woldsenstraße 45-47.

„Kreisweit hat sich rund ein Dutzend Menschen zur lokalen Allianz für Menschen mit Demenz in Husum und Umgebung zusammengefunden“, berichtet sie. „Wir haben ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das von gemeinsamem Singen und Spielen über das Gedächtnistraining bis hin zur Betreuung auf einem Bauernhof reicht. Dort stellt der Umgang mit Tieren eine ganz besondere Attraktion dar. Wenn man sieht, wie Erkrankte auf Hunde, Katzen und andere Tiere reagieren, erkennt man erst, wie viel Lebensfreude auch noch in Demenzpatienten steckt.“ Kreispräsident Heinz Maurus wünscht den Veranstaltungen viele Besucher: „Erkrankte, ihre Angehörigen und Bekannten brauchen Verständnis und Hilfe. Ich hoffe, dass die gute Vorarbeit, die hier in Nordfriesland geleistet wurde, möglichst viele Menschen erreicht.“



Das Programm der Alzheimer-Woche in Nordfriesland:

Gottesdienste und Andachten:

17. September, 9.30 Uhr: Husum, Friedenskirche, Schobüller Straße 10 21. September, 10 Uhr: Husum, Marienkirche, Am Markt



Vorführungen des Films »Honig im Kopf« mit Dieter Hallervorden, Till und Emma Schweiger:

19. September, 15:30 Uhr, Bredstedt, TondernTreff

21. September, 16 und 20 Uhr: Kinocenter Husum

22. September, 20 Uhr: Eck's Kino, Niebüll



Büchertisch:

16. September, Niebüll, Wochenmarkt



Aktivierung mit Musik:

21. September, 10-12 Uhr: Niebüll, Hoyerstraße 18



Vorträge über Demenz:

14. September, 19 Uhr: Margot Unbescheid: Alzheimer, das Erste-Hilfe-Buch, Breklum, Christian Jensen Kolleg

21. September, 19 Uhr: Dr. Jan Bandholz, Chefarzt der Geriatrie im Klinikum Nordfriesland (Klinik Niebüll), Niebüll, Rathaus



Ansprechpartnerin für die Selbsthilfegruppe und die Demenzsprechstunde:

Angelika Lies, Telefon 0152 5619 9651



Das Programm der Alzheimerwoche und der regelmäßigen Veranstaltungen ist unter www.alzheimer-nordfriesland.jimdo.com zu finden. Interessenten erreichen die Alzheimer-Gesellschaft NF per E-Mail unter AGNF@gmx.de, Telefon 0163-6306691, Dr. Carsten Thoroe via E-Mail unter c.thoroe@gmx.de und Telefon 04671/9432810.