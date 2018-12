Round Table Husum : 300 Warnwesten für Kita-Kinder

Eine häufige Unfallursache ist, dass Kinder im Straßenverkehr bei schlechten Sichtverhältnissen übersehen werden.

von hn

21. Dezember 2018, 13:20 Uhr

Husum | Jedes Jahr sterben in Deutschland 84 Kinder an den Folgen vermeidbarer Verkehrsunfälle. Verletzt werden sogar über 28.000 Kinder. Eine häufige Ursache ist, dass Kinder im Straßenverkehr schlecht gesehen werden oder bei schlechten Sichtverhältnissen übersehen werden. Hier setzt das Projekt Kita-Pate an. Mit einfachen Mitteln will der Round Table (RT) diese Situation verbessern: kostenlosen Warnwesten für Kita-Kinder. Für Nordfriesland wurden 300 Westen von Unternehmen aus Nordfriesland finanziert und über den RT Husum verteilt. www.kita-pate.de