Nordfriesland : 300 Schüler auf Gesundheits-Kurs

vergrößern 1 von 1 Foto: herbert müllerchen 1 von 1

Was erhält uns gesund, was macht uns krank, wo kann ich Hilfe finden? Auf diese und andere Fragen bekamen Siebtklässler der Husumer Hermann-Tast-Schule gestern beim Gesundheits-Parcours im Gesundheitsamt eine Antwort. Zu den Themen gehören dort Zahngesundheit, Ernährung, Freundschaft oder auch Alkohol-Prävention und Zungenpiercing, aber auch Hygiene, Rauchen, Cannabis, Shisha und E-Zigarette. An einigen Stationen wie bei der Joghurt-Verkostung oder beim alkoholfreien Getränkestand durfte selbst probiert und gemixt werden. „Ziel ist es, dass die Schüler die Grundlage für ihre eigene Gesundheit erkennen und schaffen“, so Projektleiterin Dr. Susanne Ehlert. Am Parcours werden insgesamt rund 300 Schüler teilnehmen – aus Friedrichstadt, Husum und von Sylt.