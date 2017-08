St. Peter-Ording : 30 neue Junior-Ranger für das Nordseeheilbad

vergrößern 1 von 1 Foto: arb 1 von 1

30 Kinder mit orange-gelben Caps laufen auf der Kuppe des Deiches entlang, sie schnattern miteinander und lachen. Die angehenden Junior-Ranger sind auf dem Weg ins Watt. Dort wollen sie heute Vormittag mit Sophie Gehling Tiere und Pflanzen im Nationalpark entdecken. Die 21-Jährige macht ihren Bundesfreiwilligendienst im Evangelischen Jugenderholungsdorf in St. Peter-Ording.

Von dort ist die Gruppe aufgebrochen. Nach einem kurzen Weg auf dem Deich biegt sie in die Salzwiesen ab. „Wir bieten das zweiwöchige Kids-Camp schon im vierten Jahr an“, erklärt Daniel Schädler, einer von vier Betreuern, der auch das Jugendzentrum in St. Peter-Ording leitet. Die Ferien-Naherholung geht täglich von 9 bis 17 Uhr. In diesem Jahr machen die Kinder, die ausschließlich aus St. Peter-Ording und Umgebung kommen, eine Ausbildung zum Junior-Ranger im Nationalpark Wattenmeer. Die Sechs- bis Zehnjährigen lernen alles rund ums Wattenmeer und seine Bewohner, die Halligen und den Umweltschutz. „Ein Tropfen Öl verschmutzt 600 Liter Wasser“, haben sich Niklas und Bruno (beide neun Jahre alt) gemerkt.

Die Tage sind meistens in einen Vormittags- und einen Nachmittags-Block eingeteilt. Einer der beiden ist der Freizeitblock, in dem die Kinder sich frei auf dem Gelände der Jugenderholungsstätte aufhalten können. Nach dem Mittagessen gibt es zunächst eine Dreiviertelstunde Theorie-Unterricht. Der zweite Block beschäftigt sich dann mit der Ausbildung.

„Bisher hat mir die Wattwanderung am besten gefallen“, sagt Ilja (9). „Ich mag es, durchs Watt zu laufen und die Tiere zu beobachten.“ Praxis-Teile wie die Wanderung gehören zur Ausbildung. „Wir wollen vermeiden, dass es zu verschult ist“, so Schädler. Die angehenden Junior-Ranger waren deswegen schon einen Tag am Strand und haben Müll gesammelt. Zudem haben sie die Ausstellung im Nationalparkhaus besucht.

Die Gruppe hat den Rand des Watts erreicht, Schuhe und Rucksäcke am Strand zurückgelassen. Dann geht es los. Die Kinder finden jede Menge Tiere, Pflanzen und anderes im Watt. Ilja hat Plastikmüll entdeckt, und Nele (7) sucht nach Muscheln. Aber auch Krebse, Würmer und Algen finden die Kinder in Watt und Schlick.

Am kommenden Freitag bekommen dann alle Teilnehmer, die ihre Prüfung bestanden haben, im Rahmen eines Gala-Abends eine Abschluss-Urkunde überreicht. Während der zwei Wochen wurden bei allen Ausflügen zwei Fotokameras unter den Kindern verteilt. „Sie sollen die Zeit selbst dokumentieren. Die Fotos zeigen wir dann bei der Abschlussveranstaltung“, erklärt Schädler.

Eine kleine Aufgabe haben sich die Kinder für ihre Eltern auch noch überlegt. Die bekommen nämlich einen Fragebogen und sollen selbst ihr Wissen übers Wattenmeer unter Beweis stellen.



von Anna Rüb

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:00 Uhr