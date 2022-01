Omikron in Nordfriesland : 2Gplus für Hallensport: Sportvereine in Sorge um die nicht geboosterten Mitglieder

Seit Mittwoch gilt im organisierten Sport die 2Gplus-Regelung: Nur geimpfte und genese Erwachsene mit zusätzlichem Testnachweis dürfen am Training in Hallen teilnehmen. Was bedeutet das für die Vereine in Nordfriesland?

15. Januar 2022, 11:23 Uhr

In einem sind sich alle Befragten einig: Ja, es könnte sein, dass der eine oder andere (geimpfte) Sportler vorerst nicht mehr zum Training kommen wird, weil es für ihn zu aufwendig ist, nach Feierabend zu einer Teststation zu fahren – für einen zusätzlichen Test, nur um zum Sport gehen zu können.

Sollten zu viele Vereinsmitglieder so denken und dem Training fernbleiben, könnte das in der Konsequenz die vorübergehende Einstellung einiger Kursangebote bedeuten. Doch ganz so schwarz will noch niemand sehen. Froh sind alle darüber, dass sich zumindest im Kinder- und Jugendbereich nichts ändern wird und man dort weiter machen kann, wie gehabt.

Keine Einschränkungen im Kinder- und Jugendsport

„Ich hoffe, es bleibt dabei, dass wir wie bisher auf die vormittags in den Schulen absolvierten Tests zurückgreifen können, so dass die Kinder für das Handballtraining am Nachmittag keinen zusätzlichen Test machen müssen“, sagt Jessica Thomsen, Trainerin der E-Jugend (neun bis zehn Jahre) im MTV Schwabstedt. Sie selbst ist geboostert, so dass dem Trainingsbetrieb, der im Februar wieder starten soll, aktuell nichts im Weg steht.

Und das sei auch gut so, denn: „Die Kids freuen sich schon so sehr, dass sie ihrem Hobby bald wieder nachgehen können. Die dürfen wir nicht enttäuschen", sagt sie. Ähnlich sieht es Dieter Thomsen, der im SV Ramstedt die Fußball-E-Jugend trainiert und ebenfalls frisch geboostert ist.

Wir werden alles möglich machen, was wir mit gutem Gewissen verantworten können. Dieter Thomsen

„Wir werden alles möglich machen, was wir mit gutem Gewissen verantworten können. Wichtig ist, dass sich am Ende alle damit wohlfühlen, die Kids ebenso wie wir Trainer und der Vorstand des Vereins“, sagt er.

Beim Blau-Weiß Löwenstedt wurden klare Regeln formuliert, wie der Trainer der 1. Herren-Mannschaft erklärt: „Von allen bereits geboosterten Spielern lassen wir uns die Nachweise zuschicken. Alle anderen werden gebeten, entweder zum Training oder Spiel eine tagesaktuelle negative Testbescheinigung mitzubringen oder sich mit einem mitgebrachten Selbsttest auf dem Trainingsgelände unter Aufsicht zu testen.“

Fußballspielen statt Jammern

Spieler, die nichts von all dem wollen, würden fertig umgezogen zum Training kommen und danach direkt nach Hause gehen, blieben also dem Sportlerheim und den dortigen Duschen fern. „Damit sind wir abgesichert und alle können am Training teilnehmen. Das ist alles etwas anstrengend, weil der Aufwand größer ist, aber wir wollen nicht jammern – wir wollen Fußball spielen“, sagt Gunnar Clausen mit Nachdruck.

Beim TSV Haselund wird 2Gplus bereits seit geraumer Zeit umgesetzt. „Und es sind deshalb nicht weniger zum Training gekommen, alle sind froh, dass es weiter gehen kann“, sagt der zweite Vorsitzende Sascha Hansen.

Da in den betroffenen Sparten der größte Teil der Teilnehmer bereits geboostert ist oder einen Termin zum Boostern hat, erwartet er auch dort keine Einbrüche. „Wir werden den Sportbetrieb so lange es geht aufrecht erhalten“, sagt er. Eine Ausnahme bildet das Kinderturnen: „Diese Sparte pausiert noch, da hier Kinder aus verschiedenen Kindergärten zusammenkommen würden, und das ist im Moment nicht vertretbar.“

Entscheidung liegt bei Übungsleitern

Henning Jessen vom TSV Husum hält 2Gplus für machbar. „Die Frage ist natürlich, ob die geimpften, aber noch nicht geboosterten Vereinsmitglieder auf Dauer den Umstand mit dem Testen auf sich nehmen wollen“, sagt auch er.

„Bei den älteren Teilnehmern“, so der Vereinsmanager, „dürfte der Anteil derer mit einer dritten Impfung bereits sehr hoch sein, so dass hier vermutlich wenig Änderungen eintreten werden. Bei den jüngeren könnte die neue Regelung natürlich zu Einschnitten führen.“ Eventuell mache es dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar Sinn, eine Gruppe vorübergehend auszusetzen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der TSV eine recht treue Mitgliedschaft hat. Henning Jessen

Diese Entscheidung liege dann aber bei den Übungsleitern. Schließlich handelte es sich um Ehrenamtliche, die für sich selbst abwägen müssten, ob sie das gesundheitliche Risiko eingehen und den organisatorischen Mehraufwand tragen möchten.

Abgesehen davon hofft er, dass die Einschränkungen nicht für lange gelten und sich nicht auf die Mitgliederzahlen niederschlagen werden. „Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass der TSV eine recht treue Mitgliedschaft hat, die zusammen mit ihrem Verein eine solche Phase durchsteht. Dafür können wir nur immer wieder Danke sagen“, so der Vereinsmanager.