Omikron in Nordfriesland : 2Gplus für Hallensport: Sportvereine in Sorge um die nicht geboosterten Mitglieder

Seit Mittwoch gilt im organisierten Sport die 2Gplus-Regelung: Nur geimpfte und genese Erwachsene mit zusätzlichem Testnachweis dürfen am Training in Hallen teilnehmen. Was bedeutet das für die Vereine in Nordfriesland?

Nordfriesland | In einem sind sich alle Befragten einig: Ja, es könnte sein, dass der eine oder andere (geimpfte) Sportler vorerst nicht mehr zum Training kommen wird, weil es für ihn zu aufwendig ist, nach Feierabend zu einer Teststation zu fahren – für einen zusätzlichen Test, nur um zum Sport gehen zu können. Sollten zu viele Vereinsmitglieder so denken und dem...

