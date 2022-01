Verschärfte Corona-Maßnahmen : 2G plus in Restaurants und Cafés: Das halten Husums Gastronomen davon

Nur noch Genesene und Geimpfte mit Testnachweis oder Geimpfte mit Boosternachweis dürfen Restaurants und Cafés besuchen. Das soll bundesweit ab 15. Januar gelten. Husums Gastronomen finden das sinnvoll.

Husum | In der Gastronomie folgen ab 15. Januar weitere Einschränkungen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler am Freitagnachmittag in ihrer Bund-Länder-Runde geeinigt. Demnach dürfen nur noch Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen negativen Testnachweis oder Geimpfte mit einen Boosternachweis Restaurants, Cafés, Kneipen und ...

