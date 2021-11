Advent in der Corona-Pandemie : „2G-light“ auf Husums Weihnachtsmarkt 2021: So kommen die Beschicker zurecht

Fünf Tage läuft der Husumer Weihnachtsmarkt nun – unter teilweisen 2G-Bedingungen. Und er ist gut besucht, vor allem am Abend. Wie kommen die Beschicker zurecht, an deren Ständen die 2G-Regel gilt?

Husum | Es sind besondere Bedingungen, unter denen der Husumer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfindet. Aufgrund der angespannten Pandemie-Lage gilt in raumähnlichen Ständen, also jenen, die Decke und Wände haben, die 2G-Regelung. Lesen Sie dazu auch: Husum will Weihnachtsmarkt 2021 teilweise mit 2G stattfinden lassen Wie sieht es also aus an einem A...

