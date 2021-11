Kino-Betreiber, Fitness- und Nagelstudio : 2G ab Montag: Erste Reaktionen aus betroffenen Betrieben in Husum und SPO

Ab Montag gilt in ganz SH 2G: Nur noch Geimpfte oder Genesene dürfen Restaurants, Hotels, Freizeiteinrichtungen oder ins Nagelstudio. So sind die ersten Reaktionen betroffener Betriebe in Husum und SPO.

Husum | „Puh, wenn die Getesteten nicht mehr kommen dürfen, haben wir fünf bis zehn Prozent Kundinnen weniger“, schätzt Manh Nguyen vom Husumer Nagelstudio Hollywood Nails. Viele der Frauen, die sich in seinem Geschäft die Nägel machen lassen, seien jünger und nicht geimpft. Weiterlesen: 2G in der Freizeit, 3G im ÖPNV – SH verschärft die Corona-Regeln mass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.