Corona-Lockerungen : Video: Wieder Einkaufen ohne 2G – Das sagen Husumer Kunden und Einzelhändler

Schleswig-Holstein hat ab Mittwoch die 2G-Regel für den Handel aufgehoben. Wir haben uns am ersten Tag der Lockerung in der Husumer Innenstadt umgehört und mit Passanten und Geschäftsleuten gesprochen.

Husum | In einigen Geschäften ist man noch gar nicht dazu gekommen, die Schilder an der Eingangstür abzunehmen. Und doch sind die meisten Einzelhändler erleichtert, dass die 2G-Pflicht wegfällt. Wieder Einkaufen ohne 2G – Das sagen Husumer Kunden und Einzelhändler Mehr zum Thema: 2G im Einzelhandel fällt: Diese Lockerungen gelten ab Mittwoch in SH ...

