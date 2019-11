270 Obstbäume für die Insekten

In Nordfriesland startet landesweite Kampagne des Naturschutzbundes

12. November 2019, 12:00 Uhr

Haselund | Die Situation der Bienenvölker und anderer Insekten hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert, beklagen Experten. Jedermann ist klar, dass insbesondere Bienen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung von Blüten und bei der Herstellung von Honig spielen.

Seit vielen Jahren werden darum Streuobstwiesen angelegt, um den Insekten Nahrung bieten zu können. „Streuobstwiesen gehören in Europa mit ihren besonderen Arten und Sorten zu den Lebensräumen mit der größten biologischen Vielfalt“, erklärt Frank Steiner, Projektleiter beim Nabu Schleswig-Holstein für den Fachbereich Streuobst.

Derzeit ist in der Gemeinde Haselund im Ortsteil Brook die größte Pflanzaktion für Streuobstwiesen in Schleswig-Holstein in Gang. Thomas Petersen und sein Sohn Janne Petersen haben hierfür ein ein Hektar großes Gelände zur Verfügung gestellt. „Wir werden hier zahlreiche Hochstamm-Obstbäume anpflanzen“, erklärt Thomas Petersen, der den Hof in vierter Generation führt. Langfristig soll auf diesem Gelände eine Blühwiese entstehen. Unterstützt wird er dabei vom Nabu.

Allein in diesem Herbst sollen in ganz Schleswig-Holstein gut 1000 Hochstamm-Obstbäume gepflanzt und fast 40 Streuobstwiesen neu angelegt werden“, rechnet Steiner vor. Diese Aktion wird von der Umweltlotterie Bingo und den Schwartauer Werken finanziert.

Diese Kampagne könne noch weitere Kreise ziehen, erläutert der Projektleiter Frank Steiner. Interessierte aus dem gesamten Bundesland könnten sich weiterhin für die Unterstützung des Projektes bewerben.

Landesweit betrachtet, kämen aus Nordfriesland und Schleswig-Flensburg die höchsten Nachfragen. Allein in Nordfriesland würden gut 270 Hochstämme auf elf und im Kreis Schleswig-Flensburg etwa 300 Hochstämme auf neun Streuobstwiesen gesetzt.

Von dem Projekt sollen nicht nur private Förderer profitieren. Frank Steiner: „Vereine, Verbände, Schulen und Kindergärten, die ein Projekt mit Bildungscharakter durchführen wollen, können sich bei uns melden.“