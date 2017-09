Bredstedt : 27 Sportstätten – doch der Bedarf ist größer

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

„Die Bredstedter sind Sportfreaks“, sagt Professor Dr. Jens Flatau vom Institut für Sportwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Vor Mitgliedern des Sozial- und Kulturausschusses stellte er nun die von ihm erarbeitete Sportentwicklungsplanung vor. Vor einem Jahr war das Gutachten in Auftrag gegeben worden. Über die Aktiv-Region Nord gelang es, hierfür Fördermittel in Höhe von 27.000 Euro (98 Prozent) einzuwerben.

„Grundsätzlich ging es darum, den Bedarf an Sport inklusive die bestehenden Angebote zu erfassen und aufeinander abzustimmen“, informierte Flatau. Dies geschah in zwei Schritten. Während die Bestandsanalyse die Erhebung von Daten zu den Anlagen und Räumen, Mobilitäts- und Organisationsressourcen sowie personelle Gegebenheiten zum Inhalt hatte, lag der Fokus der Bedarfsfeststellung auf der Nachfrage unter den Bürgern, Sportvereinen, Schulen sowie weiteren Sport anbietenden Organisationen. Je vier Fragebögen gingen an 1.000 Haushalte der Stadt. Hier sollten Angaben zum Sportverhalten, zu Vereinen, öffentlichen Sport- und Bewegungsräumen sowie zu Wünschen hinsichtlich der Optimierung gemacht werden. 260 Bögen kamen zurück. Davon betrug der Anteil an über 60-Jährigen 41,6 Prozent, der 41- bis 59-Jährigen 29 Prozent und der 27- bis 40-Jährigen 10,9 Prozent. 72,6 Prozent der Befragten gaben an, sportlich durchschnittlich an zwei Tagen in der Woche aktiv zu sein. Wer keinen Sport treibt, begründete dies mit Mangel an Zeit (30,2 Prozent), Gesundheits-Problemen (31,6 Prozent), generellem Desinteresse (21,1 Prozent) sowie sonstigen Gründen (17,1 Prozent), wie dem Fehlen gewünschter Angebote.

Zunächst zu den insgesamt 27 Sportstätten, die wegen Zustands sowie Nutzbarkeit analysiert wurden: Keinerlei Mängel waren an der Tartanbahn auf dem Sportplatz Süderstraße, der Leichtathletikbahn, der Harald-Nommensen-Sporthalle inklusive der Fünf-Feld-Indoor-Anlage für die Leichtathleten, der Bouleanlage im Sparkassenpark und im Schwimmbad Haus Freienwill auszumachen.

Mit „Gut“, aber „Ergänzungs- und Entwicklungsbedarf“ bewertet, wurden die sonstigen Sport- und Trainingsplätze Süderstraße. Fehlendes Flutlicht zwecks Erweiterung der Nutzungszeiten oder die marode Entwässerung wurden bemängelt. Im Erlebnisbad muss das Springerbecken saniert werden.

Veraltete Sportgeräte, für Kursangebote zu klein, dringend sanierungsbedürftige Umkleide- und Sanitäranlagen waren Stichworte zu den Gymnastikhallen der Förder- sowie Grundschule. Im Lehrschwimmbecken der Grundschule fielen die drückende, warme Atmosphäre und die modernisierungsbedürftige Überlaufrinne ins Auge. Defekte Netze und Lautstärkeprobleme wurde dem DFB-Mini-Spielfeld auf dem Gelände der Dänischen Schule zugeschrieben. Sanitäranlagen sowie seniorengerechte Sportgeräte wurden beim Mehrgenerationen-Spielplatz im Sparkassen-Park vermisst.

Dringenden Handlungsbedarf gibt es in der BGS-Sporthalle und Halle der Grundschule in Sachen Lüftung, Dämmung und Fußboden. Bruchschäden an der Tartanbahn des BGS-Platzes machen Sport dort derzeit unmöglich. Auch die Tennis- und Mehrzweckhalle in der Gresstraße ist marode. Fehlender Schwingboden und fehlende Barrierefreiheit sind die Hauptmängel. Das Beachvolleyballfeld an der Gemeinschaftsschule weist scharfe Kanten am Rand auf und hat keine Umzäunung.

Interessant seien, so der Gutachter, die Erkenntnisse über das Sportverhalten gewesen. Angeführt wurde die Hitliste der am häufigsten ausgeübten Sportarten vom Fitness- und Kraftsport (44 Nennungen), gefolgt von Radfahren (35), Gymnastik (34), Schwimmen (32), Laufen (31), Fußball (29), Reiten (19), Nordic Walking und Wandern (17). 69 Prozent der Befragten üben ihre Sportarten alleine aus. 48,9 Prozent trainieren zu Hause, 40,8 Prozent nutzen Sporträume der Stadt, 35,3 Prozent die Sporthallen.

Die Harald-Nommensen-Halle ist ausgelastet, so dass der Wunsch nach einem weiteren Multifunktionsfeld für die Sportarten Badminton, Basket- oder Floorball aufkam. Das könnte, so Flatau, durchaus außen mit einer Überdachung, die lediglich dem Wetterschutz dient, entstehen. „Wir haben alles richtig gemacht“, so das Resümee der stellvertretenden Bürgermeisterin Johanna Christiansen. „Früher war die Fünf-Feld-Halle strittig. Heute reicht sie schon nicht mehr aus.“ Das Gremium segnete das Gutachten ab und empfahl, die Mängel abzustellen.

von Stephan Bülck

erstellt am 05.Sep.2017 | 11:00 Uhr