NS-Opfer in Husum und Ladelund : Rassismus in der Pandemie: Deswegen ist für Charlotte Haugg gerade jetzt das Erinnern wichtig

Charlotte Haugg leitet des Projekt „Mehr als Erinnern“ in Kooperation mit den KZ-Gedenkstätten Husum-Schwesing und Ladelund Sie sagt: In der Pandemie haben Rassismus und Antisemitismus einen Aufschwung erfahren.

Husum/Ladelund/Leck | Der 27. Januar gehört den Opfern des Nationalsozialismus. Auch in den KZ-Gedenkstätten Husum-Schwesing und Ladelund. Dort werden Charlotte Haugg und ihre Kollegen im Rahmen der bundesweiten Aktion „Lichter gegen die Dunkelheit“ am Donnerstag die Gebäude beleuchten. Anlass ist der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.