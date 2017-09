Nordfriesland/Dithmarschen-Nord : 2500 Wahlhelfer sind im Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: volkert bandixen 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 23.Sep.2017 | 18:00 Uhr

Abgerechnet wird zum Schluss, so viel ist schon mal sicher. Das ist aber auch alles. Erst wenn morgen Abend um 18 Uhr die Wahllokale schließen und im Rechenzentrum des Husumer Kreishauses die heiße Phase beginnt, wird sich zeigen, welchen Parteien und Kandidaten die Wähler im Bundestagswahlkreis 2 (Nordfriesland/Dithmarschen-Nord) ihr Vertrauen geschenkt haben. Ob die fast 187.000 Wahlberechtigten an der nördlichen Westküste Schleswig-Holsteins, darunter 135.000 Nordfriesen, dabei im Bundestrend mitschwimmen oder ihren eigenen Kopf haben, steht auf einem Blatt. Auf dem anderen die nur vermeintlich spannendere Frage, wer den nördlichsten Wahlkreis der Republik künftig als direkt gewählter Abgeordneter in Berlin vertreten wird. Denn auch in diesem Punkt haben Demoskopen längst eine Antwort parat: Danach dürfte das Direktmandat ein weiteres Mal an die CDU fallen. Nach der Erststimmen-Prognose der Analytiker von election.de ist der Bundestags-Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord – als einziger in Schleswig-Holstein – wieder eine absolut sichere Bank für die Christdemokraten. „Unter Berücksichtigung aller statistischen Schwankungen ist in jedem Fall mit diesem Ergebnis zu rechnen“, heißt es dazu im Vorgriff auf das Votums des Souveräns, den Wähler.

Chancen im Rennen um das Direktmandat dürfen sich aller Erfahrung nach auch diesmal ohnehin nur Astrid Damerow (CDU) und Matthias Ilgen (SPD) ausrechnen. Die 59-jährige Christdemokratin aus Karlum hatte im Vorfeld auf eine erneute Landtags-Kandidatur verzichtet, um den langjährigen Bundestagsabgeordneten Ingbert Liebing zu beerben, der den Wahlkreis im Jahr 2013 mit 49,8 Prozent der Erststimmen geholt hatte. Der Unterlegene war seinerzeit der heute 33-jährige Husumer Matthias Ilgen (SPD), der nur auf 32,1 Prozent kam, dann aber doch noch über die Landesliste seiner Partei in den Bundestag eingezogen war. Bei dieser Bundestagswahl ist er jedoch nicht über die SPD-Landesliste abgesichert. Deshalb heißt es für ihn morgen hopp oder top, während Astrid Damerow mit ihrem fünften Platz auf der CDU-Liste schon für den Wechsel an die Spree planen darf.

Dagegen haben die übrigen fünf Direktbewerber im Bundestagswahlkreis 2 wohl nicht einmal Außenseiter-Chancen – für sie wird es allenfalls um halbwegs ansehnliche Stimmenzahlen gehen: Arfst Wagner (Grüne), Berthold Brodersen (FDP), Michael Schilke (Linke), Jürgen Izdebski (AfD) und Michael Potthast (Freie Wähler). Um die für die Sitzverteilung im Bundestag entscheidende Zweitstimme bewerben sich in Nordfriesland/Dithmarschen-Nord zwölf Parteien.

Bis alle Gewissheit über ihr Abschneiden und den Ausgang des Urnengangs haben, werden morgen einige Stunden vergehen. „Wir rechnen gegen 22.30 Uhr mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis“, erwarten der stellvertretende Kreiswahlleiter Harry Schröder und der erfahrene Wahlorganisator Thorsten Thomsen. Ansonsten hieß es im Vorfeld der Wahl: „Keine Besonderheiten – business as usual.“

Auch wenn das Husumer Kreishaus erstmals seit Jahrzehnten an einem Wahlabend nicht für Publikum geöffnet ist, laufen dort intern alle Ergebnisse aus Nordfriesland und dem nördlichen Dithmarschen zusammen – elektronisch oder telefonisch. Diese laufen nach 18 Uhr nach und nach auch unter www.nordfriesland.de in Internet ein. Alle Ergebnisse werden bereits im Rechenzentrum mittels Software geprüft, ob die Daten plausibel sind.

Und schließlich ist dann noch eine zusätzliche Sicherung gegen niemals völlig auszuschließende Manipulationen durch Hacker eingebaut: Alle Ämter in Nordfriesland erhalten am Ende ein Fax mit ihren in die Statistik eingeflossenen Daten. Erst wenn von dort das Okay kommt, gilt das vorläufige Wahlkreis-Endergebnis. Endgültig amtlich wird es erst, wenn die Mitglieder des Kreiswahlausschusses am Donnerstag (28.) nicht noch über Unregelmäßigkeiten stolpern.

Bis dahin liegt vor den Wahlprofis in der Kreisverwaltung und ihren unentbehrlichen Mitstreitern in der Fläche noch viel Arbeit: Im Wahlkreis werden morgen rund 2500 Wahlhelfer im Einsatz sein. Insgesamt gibt es 276 Wahllokale plus 16 Briefwahlbezirke. Denn viele Nordfriesen und Dithmarscher haben ihre beiden Kreuze auf dem Stimmzettel bereits gemacht. Auch an der Westküste steigt nämlich der Anteil der Briefwähler von Wahl zu Wahl. Lag dieser bei der Bundestagswahl 2013 bei 16,5 Prozent, dürfte diesmal bald jeder fünfte Wahlberechtigte per Briefwahl abstimmen. „Wir gehen nochmals von höheren Zahlen aus“, sagen Thomsen und Schröder. In vielen Amtsverwaltungen jedenfalls stapelten sich in den vergangenen Wochen schon die roten Briefwahl-Umschläge. Nachdem die Wahlbeteiligung mit 70,6 Prozent vor vier Jahren leicht rückläufig war, lässt das zumindest hoffen, dass möglichst viele Menschen auch Gebrauch von ihrem demokratischen Wahlrecht machen.