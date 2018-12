Weihnachts-Aktion in Husum : 25 Wünsche erfüllt

Die VR-Bank Westküste und ihre Partner sorgen für glückliche Kinder-Mienen.

von hn

23. Dezember 2018, 20:20 Uhr

Unterstützt von Famila Husum hat die VR-Bank Westküste zum Fest 50 Kinder-Wünsche erfüllt. Bis zum 10. Dezember durften Kinder bis 15. Lebensjahr in der VR Bank Zettel mit Wünschen bis zu 25 Euro einreichen. Am Ende kamen mehr als 500 Zettel zusammen, und das Los musste entscheiden. 25 Kinder wurden dann zur Geschenkübergabe nach Husum (und weitere 25 nach Heide) eingeladen. Die Glücklichen freuten sich über Puzzle, Legosteine, Playmobil-Teile, Trecker und vieles andere mehr. Die Gewinner in Husum waren: Gyde, Lenn Kian, Laura, Jonte, Malte, Jonas, Julian, Kiara, Rasmus, Tjade, Klaas, Smilla, Jannik, Mirella, Lewe, Kjer Gonne, Jannis, Marcel, Janne, Maite, Merle, Rieke, Max, Zoey und Maya.