24 junge Botschafter

Die landesbesten Auszubildenden aus dem gesamten IHK-Bezirk sollen Vorbilder für den Wirtschaftsnachwuchs sein

von Carlo Jolly

25. November 2018, 15:28 Uhr

Großer Abend für 24 erfolgreiche Auszubildende aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Flensburg, die als Landesbeste bei den IHK-Prüfungen abgeschnitten haben. Sie nahmen Auszeichnungen von Bildungsministerin Karin Prien sowie der IHK-Spitze entgegen. „Mit Energie, Willensstärke und unbeirrbarer Zielstrebigkeit haben Sie die Spitzenleistungen erzielt. In Ihren jeweiligen Berufen gehören Sie zur Elite im Land,“ sagte Friederike C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, in der Messe Husum & Congress.

„Wir freuen uns auf Sie als herausragende Fachkräfte in unserer Region“, gratulierte Kühn vor 400 Gästen. Sie sprach von exzellenten Chancen auf dem Arbeitsmarkt als praxisnah ausgebildete Berufseinsteiger: „Besonders dann, wenn Sie Ihre guten Ergebnisse in der Ausbildung in einer Weiterbildung zum Meister, Techniker oder Fachwirt fortsetzen.“

„Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Erfahrungen und Erfolgen junge Leute für eine berufliche Ausbildung begeistern können, die sich noch nicht entschieden haben, was sie nach der Schule machen wollen. Wir brauchen Sie als Botschafter“, so der Flensburger IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen.

In ihrer Festansprache würdigte Ministerin Karin Prien die herausragenden Leistungen der Landesbesten: „Während Ihrer Ausbildung haben Sie deutlich gemacht, zu welchem Einsatz Sie in der Lage sind. Das Niveau ist beeindruckend!“

Friederike C. Kühn in ihrer Funktion als Präses der IHK zu Lübeck sowie ihr Amtskollege Rolf-Ejvind Sörensen (IHK Flensburg) und Vizepräsident Knud Hansen (Kiel) sowie die Hauptgeschäftsführer Jörg Orlemann (Kiel), Lars Schöning (Lübeck) und Björn Ipsen überreichten Glastrophäen und Urkunden an die Landesbesten und ihre Ausbildungsbetriebe. Drei Absolventen eines dualen Studienganges der Berufsakademie nahmen für ihren Bachelor-Abschluss in Kombination mit einer betrieblichen Berufsausbildung ebenfalls eine Auszeichnung entgegen, darunter Janne Friedrich Johannes Zierow von Kondensatorenhersteller „ftcap GmbH“ aus Husum.

Das Engagement der Betriebe, ihrer Ausbilder, der ehrenamtlichen Prüfer und der Berufsschullehrer machen diese Erfolge möglich. Stellvertretend für die mehr als 5000 ehrenamtlichen Prüfer ehrte die IHK drei verdiente Prüferinnen. Die Auszeichnungen erhielt unter anderem die Arbeitgebervertreterin Margit Thomsen vom Hotel Rosenburg in Husum.