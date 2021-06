Ausdauersport in Nordfriesland : Ultramarathon in Österreich: Leon Ataide Estevao aus Husum will 200 Kilometer laufen

Abflug am Donnerstag: Ein 20-jähriger Einzelkämpfer aus Husum will beim 24-Stunden-Lauf in Bad Blumau durchhalten.

Husum | Dieser Fehler soll ihm nicht noch einmal unterlaufen. Leon Ataide Estevao (20) erinnert sich noch gut an seinen 24-Stunden-Lauf von 2017. Auf dem Husumer Jahnsportplatz war der 16-Jährige bereits weit mehr als 150 Runden am Stück gelaufen, als sich der Schüler zu einer Gehpause entschloss. Da war plötzlich Schluss. Nichts ging mehr. Buchstäblich. Sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.