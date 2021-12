Polizei sucht Zeugen : 22-Jähriger wird in Husum von mehreren Männern verprügelt – viele sehen es, keiner hilft

Ein junger Mann wurde in Husum von mehreren Männern angegriffen und konnte erst im allerletzten Moment zur Polizeiwache fliehen. Passanten griffen weder ein noch wählten den Notruf.

Husum | Scheinbar grundlos angegriffen und verletzt von gleich drei Männern wurde ein 22-Jähriger am Mittwoch, 22. Dezember, gegen 15 Uhr vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone/Norderstraße in Husum. Dem Opfer gelang es dann, kurzfristig in Richtung Marktplatz wegzulaufen. Auf Höhe Rote Pforte wurde er aber wieder eingeholt und abermals – mittlerweile von ...

