Fahrerflucht in Husum : 22-Jährige angefahren und verletzt – Polizei sucht Mercedesfahrer

Ein Unfall vom vergangenen Wochenende beschäftigt die Polizei. Sie sucht einen flüchtigen Mercedesfahrer sowie weitere Zeugen und Hinweisgeber.

Husum | Nach einem Unfall am vergangenen Samstag, bei dem eine 22-Jährige in Husum von einem Mercedes angefahren und verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt Zeugen des Vorfalls. Die Husumerin war gegen 2.40 Uhr in der Schulstraße in Richtung Herzog-Adolf-Straße unterwegs. An der Kreuzung Norderstraße/Schulstraße/Herzog-Adolf-Straße wollte die junge Frau di...

