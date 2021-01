Tourismus in Husum : 2020 war guter Gästesommer trotz Corona

Auch in der Pandemie konnte der Tourismus in der Storm-Stadt für die Hauptsaison ein Rekord-Ergebnis verzeichnen.

von Stefan Petersen

03. Januar 2021, 17:07 Uhr

Ein überaus positives Ergebnis für Husum weist die offizielle Beherbergungsstatistik – die amtliche Statistik für die rund 20 größeren Beherbergungsbetriebe mit mehr als neun Betten – bei den Gäste- und Übernachtungszahlen für die Monate Juli bis September 2020 aus. Nach Angaben des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein gab es für die drei Sommermonate – nach einem Wachstum von rund fünf Prozent bei den Übernachtungszahlen von 2018 auf 2019 – im Corona-Jahr 2020 noch einmal einen Anstieg von rund zwei Prozent im Vergleich zu 2019. Vor allem im September konnten mit einem Plus von fast 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwächse bei der Anzahl der Übernachtungen verzeichnet werden.

„Das ist sehr erfreulich für den Husumer Sommer in diesem außergewöhnlich schwierigen Jahr“, so Jutta Albert, Geschäftsführerin der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH (TSMH). „Das Sommer-Ergebnis übertrifft unsere Erwartungen, und die Übernachtungszahlen im September sind in Husum ein neuer Rekord für diesen Monat.“ Das Resultat der Sommermonate sei umso erstaunlicher, da der größte Husumer Übernachtungsbetrieb – die Jugendherberge – bereits seit März 2020 geschlossen ist und damit nicht zu dem Ergebnis beitragen konnte. Auch die Zahlen für den Camping-Sektor – also die drei Husumer Camping- beziehungsweise Wohnmobilstellplätze – seien da noch nicht eingerechnet.

„Das Sommer-Ergebnis stimmt uns positiv, dennoch lassen sich die massiven Verluste aus dem Frühjahr und jetzt im Lockdown-Winter natürlich nicht einfach so ausgleichen, zumal zusätzlich das gesamte (Bus-)Gruppengeschäft sowie Übernachtungen durch Tagungen und Messen eingebrochen sind“, so Jutta Albert weiter. Der erneute Lockdown seit Anfang November und das für Husum so wichtige und nun ausgebliebene Übernachtungsgeschäft rund um Weihnachten werden sich massiv negativ auf das Jahresendergebnis in der Übernachtungsstatistik auswirken und Umsatzverluste bringen, ist sich die TSMH-Chefin sicher.

Die positive Sommerbilanz der Statistik, die sich auch in den Ergebnissen der Zimmervermittlung der TSMH widerspiegele, sei „ein kleiner Lichtblick in diesem außergewöhnlichen Jahr“, sagt Jutta Albert. „Wir hoffen, dass bald wieder Übernachtungsgäste zu uns an die Nordsee kommen dürfen und auch der Tagestourismus wieder an Kraft gewinnen kann und darf – für die Hoteliers, die zahlreichen Privatvermieter und für alle anderen Akteure, die direkt oder indirekt, voll oder teilweise vom Tourismus abhängig sind, also etwa Gastronomie und Einzelhandel, Event-Branche, Kultur-und Freizeit-Einrichtungen, Museen, Gästeführer, Schausteller oder Marktbeschicker und viele mehr“, zählt sie die Leidtragenden auf und richtet noch einen Appell an alle Bürger: „In Husum und an der gesamten Westküste hätten wir gerade in diesem Winter die zusätzliche Kaufkraft der Gäste benötigt, damit die Unternehmen durch die kalte Saison kommen. Daher ist es auch 2021 besonders wichtig, dass die Einheimischen die regionalen Firmen durch Einkäufe vor Ort unterstützen.“