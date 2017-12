Sollwitt : 2018 soll endlich ein Dörpshuus gebaut werden

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Nach wie vor zählt der geplante Bau eines Dorfgemeinschaftshauses (Arbeitstitel „Thingstee“) zu den spannendsten Themen in der Gemeinde Sollwitt. Seit die Gastwirtschaft Ende 2014 für immer ihre Pforten schloss, gibt es in Sollwitt und Pobüll für Versammlungen und Veranstaltungen keine Räumlichkeiten mehr. Der Gemeinderat tagt im Wohnzimmer des Bürgermeisters, die Theatergruppe probt in einem umgebauten Stall und auch sonst gibt es für die knapp 290 Einwohner keine echten Treffpunkte mehr. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat 2015, ein Dörpshuus zu bauen, in dem auch die Freiwillige Feuerwehr mit einziehen soll. Denn deren Gerätehaus aus dem Jahr 1969 ist kaum mehr als eine schlichte Garage und insgesamt absolut nicht mehr zeitgemäß.

„Die Baugenehmigung ist da, die Baukosten haben wir mit 771.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt und das Ausschreibungsverfahren befindet sich in der Vorbereitung. Wenn der Zuschuss in Höhe von 450.000 Euro bewilligt wird, könnten wir im nächsten Jahr mit dem Bau starten“, zeigt sich der Bürgermeister zuversichtlich. Schon Anfang des Jahres will Thomas Hansen die Dorfbewohner zu einer Versammlung einberufen und dann im Detail vorstellen, was für ein Gebäude in Schulstraße entstehen soll. „Das Dorf-Ringreiten kann weiterhin auf dem Gelände dahinter stattfinden“, sagt er auf die Frage, wie es um diese alte Tradition bestellt ist, wenn der Bau realisiert wird.

Um bauwilligen Bürgern aus Sollwitt und den umliegenden Dörfern auch in Zukunft Bauplätze zur Verfügung stellen zu können, hat die Gemeinde bereits im Juli eine entsprechende Planungsanzeige nach Kiel geschickt. „Darauf haben wir bis heute leider noch keine Antwort erhalten“, bedauert Thomas Hansen, der vier bis fünf zum Verkauf stehende und geeignete Grundstücke an der Hand hat, die nur noch gekauft und erschlossen werden müssten. „Wir hoffen, dass wir diese Pläne ebenfalls im kommenden Jahr realisieren können“, sagt er.

Nach den Beratungen über den Haushalt 2018, der die Thingstee-Investitionen mit 771.000 Euro berücksichtigt, wurde dieser im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag von 117.900 Euro beschlossen.