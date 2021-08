Corona in Nordfriesland : Impfzentren in Husum und Niebüll arbeiten weit unter ihren Möglichkeiten

3500 Impfungen wären möglich, nur 2000 waren es in der ersten Augst-Woche: Die Impfzentren in Husum und Niebüll haben wegen der geringen Auslastung inzwischen an zwei Tagen in der Woche geschlossen.

Husum / Niebüll | In der Woche von Montag, 2. August, bis Sonntag, 8. August wurden im Husumer Impfzentrum insgesamt 1128 Impfungen durchgeführt, teilt der Kreis mit. 434 davon waren Erstimpfungen mit Biontech, zwei mit AstraZeneka und 29 mit Moderna. Als zweiten Piks gab es 423 Mal Biontech, 35 Mal AstraZeneca und 83 Mal Moderna. 122 Menschen bekamen eine Impfung mit ...

