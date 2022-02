Corona-Demos in Husum : 200 Impfgegner laufen längere Route durch die Innenstadt – und Gegenprotest gab es auch wieder

Rund 200 Menschen haben sich an diesem Montag dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen und die Schutzimpfungen angeschlossen. Zum zweiten Mal bremsten sie den Verkehr aus.

Husum | Dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen und die Schutzimpfung schlossen sich am Montagabend 200 Menschen in Husum an, schätzte die Polizei vor Ort. Der Gegenprotest belief sich auf etwa 50 Teilnehmer. Lesen Sie auch: Rund 200 Teilnehmer insgesamt: Demonstranten und Gegendemonstranten erneut unterwegs Nach Sonnabend lief der Demonstrationszug nun ...

