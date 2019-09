20 Punkte auf der Tagesordnung

von Stephan Bülck

29. September 2019, 15:50 Uhr

Koldenbüttel | 20 Punkte umfasst die Tagesordnung, wenn sich die Gemeindevertreter Koldenbüttels morgen, 1. Oktober, 19.15 Uhr, in Reimers Gasthof treffen. Schwerpunktthemen sind der Rufbus – hierzu gibt es ein Referat von Sina Clorius –, die Umbaumaßnahme des Kapteinshofes, die weitere Verwendung des ehemaligen Gefrierhauses in der Mühlenstraße, die Vergabe von Erd- und Pflasterarbeiten, die Vergabe der Rinnensanierung in der Peter-Sax- Straße sowie die Erweiterung und generelle Weiterentwicklung von Baugebieten. Weiterhin geht es um die Erneuerung des Schaukastens in der Dorfmitte, die Neupflanzung von Bäumen vor dem Pastorat, eine Beschlussempfehlung zur Kündigung des Kooperationsvertrages Rundgang Hollingstedter Fenne sowie zum Antrag auf Nutzung der Reiterhütte. Grundstücks- und Wegeangelegenheiten bilden den Schluss.