Finanzausschuss in Joldelund : 20 Cent mehr fürs Abwasser zahlen

von Anna Rüb

erstellt am 21.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Die Abwassergebühren könnten von 3,30 auf 3,50 Euro erhöht werden. Das überlegten die Mitglieder des Joldelunder Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung. Mit der Anhebung könnte man die Schulden der Gemeinde weiter abbauen. Eventuell könne den Einwohnern an anderer Stelle entgegengekommen werden. Darüber entscheidet die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung heute Abend, 20 Uhr, im „Joldelunder Dörpskrog“.

Auf der Tagesordnung wird auch der Haushaltsplan 2018 stehen. Welche besonderen Kosten und Einnahmen kommen im nächsten Jahr auf die Gemeinde zu? Aus einem Gespräch mit dem Wehrführer brachte Bürgermeister Reiner Hansen Investitionsanliegen mit. Unter anderem sollen die Geräte für die Atemschutzträger aufgestockt werden. Zusätzlich sollen jedes Jahr zwei Garnituren dünnere Jacken für Atemschützer sowie drei reguläre Nomex-Jacken eingeplant werden. Zudem überlegt Hansen, jedes Jahr drei Helme plus Visier provisorisch erneuern zu lassen. Damit nicht in einem Jahr plötzlich eine hohe Aufwendungssumme entsteht. „Das meiste ist planbar. Wenn wir das Geld erstmal einplanen, können keine großen Überraschungen mehr entstehen“, möchte der Bürgermeister vorbeugen. Insgesamt werden deswegen zunächst 3000 Euro eingeplant, die aber nicht verpflichtend ausgegeben werden müssen.

Für Lehrgänge werden weitere 3000 Euro eingeplant. „Leif Petersen soll unter anderem als stellvertretender Wehrführer die Ausbildungen zum Zugführer I und II machen“, erklärte Hansen. Zudem wurde darum gebeten, eine Hepatitis-Schutz-Impfung für die Feuerwehr-Leute zu genehmigen. Für jeweils drei Impfungen pro Person würden die Kosten bei etwa 150 Euro liegen. Dies wolle Hansen aber erst in der Gemeindevertretung besprechen.

Die Schulkosten-Beiträge für Kinder, die die Gemeinschaftsschule Viöl besuchen, liegen beispielsweise bei 2152 Euro pro Schüler. Für die Zukunft empfiehlt der Ausschuss, die dafür geplanten Gelder zu reduzieren. Für Gemeinschaftsschüler von 30 000 auf insgesamt 25 000 Euro, für die Gymnasiasten von 30 000 auf 28 000 Euro. Der Grund: Es gibt weniger Schüler, die diese Beiträge erhalten.

Beim Friedhofs- und Bestattungswesen rechnen die Ausschussmitglieder mit steigenden Kosten. Deshalb wurde der eingeplante Betrag von 1200 auf 4000 Euro erhöht. Auch für die Kulturpflege wird mit höheren Kosten gerechnet. Der Betrag wurde von 200 auf 4000 Euro aufgestockt. Hier werde aber auch wieder mit einem Zuschuss gerechnet, hieß es.

Ob der Punkt „Förderung von Kindern in Tagespflege“ erhöht werden soll, blieb vorerst unklar. „Eventuell soll ein Kita-Anbau entstehen“, gab der Bürgermeister die Info. Auch zu den Kosten für geplante Straßensanierung könne er noch nichts genaues sagen.

Insgesamt empfiehlt der Ausschuss der Gemeinde mit einem Fehlbetrag von etwa 25 900 Euro im Ergebnishaushalt zu planen.